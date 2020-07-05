نائبة عن صلاح الدين: الحكومة لا تمتلك الحلول الحقيقية لمواجهة كورونا



اعلنت النائبة عن محافظة صلاح الدين منار عبد المطلب، عن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في قضاءي بلد والدجيل مشيرة إلى أن وزارة الصحة لا تمتلك الحلول للتقليل من معدلات الإصابة.

وقالت إن “قضاءي بلد والدجيل يتصدران محافظة صلاح الدين قائمة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا”.

وأضافت أن “دول المنطقة والعالم استطاعت الانتصار ووقف انتشار فيروس كورونا الا في العراق فان الإصابات بدأت تتضاعف بشكل مستمر”.

وأشارت إلى أن “الإجراءات الحكومية لاتزال ضعيفة تجاه محاربة فيروس كورونا في ظل عدم وجود وعي حقيقي من قبل المواطنين”، محذرة من “ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في صلاح الدين خلال الأيام القادمة”.