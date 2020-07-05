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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 تموز 2020 02:53 م

مسؤول يكشف حقيقة توقف منفذ القائم الحدودي مع سوريا

منفذ القائم
نفى قائممقام القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الاحد، توقف منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار لدواعي امنية .
وقال المحلاوي في تصريح لـه ان”الانباء التي تحدثت عن اغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار، لدواعي امنية كلام عاري عن الصحة روجتها بعض الجهات لأغراض سياسية “.
واضاف ان” المنفذ يعمل بشكل منتظم وان القوات الامنية تقوم وبالتنسيق مع المفارز الصحية تقوم بعملية تفتيش الشحنات المحملة بالبضائع والتأكد من صلاحية البضائع التي تدخل الى العراق عبر المنفذ المذكور”.
وأوضح أن “الجهات المعنية اوعزت الى تنظيم دخول البضائع الى ساحل التبادل التجاري بين البلدين في قضاء القائم ولا يسمح لسائقي الشاحنات السورية من دخول المحافظات العراقية ويسري هذا القرار ايضا على سائقي الشاحنات العراقيين بتفريغ بضاعتهم في ساحة التبادل ومن ثم تقوم شاحنات سوريا بنقلها الى داخل الاراضي السورية “. 
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