ماذا قال الحكيم لـ بلاسخارت عن "عراقيون" ؟



أوضح زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الاحد، لممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت دور وأهداف تحالف عراقيون.



وقال الحكيم في بيان له، إنه “ناقش خلال استقباله ممثلة الامين العام للامم المتحدة في بغداد جنين بلاسخارت تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والازمة الصحية التي يواجهها العالم”.



واضاف: “ اكدنا ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة جائحة كورونا ومعالجة الواقع الاقتصادي الذي فرضته اسعار النفط المتراجعة، وبيّنا اهمية تنويع مصادر الدخل وتفعيل قطاعات السياحة والزراعة والصناعة” .



وتابع: “بحثنا ايضا ملف الانتخابات المبكرة وضرورة حسم القوانين المتعلقة بها ودعونا الامم المتحدة ايضا الى المساعدة في التدريب وتبادل الخبرات”.



واكمل الحكيم: “عن تحالف “عراقيون” قلنا انه تحالف عراقي يسعى لدعم مسار الدولة واعادة الثقة بالنظام السياسي واكدنا ان ابوابه مفتوحة لكل من يؤمن بهذه الاهداف”.