بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 05 تموز 2020
آخر الأخبار
تسجيل 61 إصابة ووفاة بفايروس كورونا في كركوك خلال الـ24 ساعة الماضية المنافذ الحدودية .. جبهة صراع جديد والمواجهة بين الميليشيات والقوات الامنية غير مستبعدة نائب : كورونا استفحل في ذي قار و "سيحصد" المزيد خبير قانوني : حرق الاطفال وتقطيع الجثث .. جرائم "طارئة" على المجتمع العراقي الصحة توافق على استخدام الدواء الروسي لمعالجة مصابي كورونا.. وقرب تصنيعه بالعراق واشنطن تستعد لتمديد حظر التسلح على إيران.. وطهران تخسر الرهان الأوروبي القبض على ثلاثة مروجين للمخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة في البصرة تظاهرة في ديالى للمطالبة بدفع رواتب موظفي احدى الدوائر الحكومية النزاهة تضبط 17 حاوية تُرِكَت سبع سنواتٍ دون عائداتٍ بميناء أم قصر اصابة 85 صحفيا بكورونا في اقليم كردستان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 05 تموز 2020 02:11 م

نظام الملالي الإيراني متورط في أكثر من 360 عملية إرهابية دولية.. اغتيال وتفجيرات وهجمات بـ 40 دولة

1

تعرضت بعض الدول العربية لتدخلات إيرانية عدوانية في شؤونها الداخلية، عبر ممارسات خطيرة استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها وإثارة الفتن والاضطرابات والتوترات الطائفية وإنشاء تنظيمات إرهابية وتمويلها وتسليحها.

ومنذ وصول نظام الخميني عام 1979؛ كشفت إيران عن وجهها كأكبر دولة راعية للإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة في المنطقة والعالم، وحقيقة نزعتها العدوانية التوسعية كدولة مارقة.

وذلك تهديدها لأمن الدول العربية بوسائل أمنية وعسكرية ومخابراتية وإعلامية وسياسية تخريبية، وخلق الفوضى وتعكير صفو أمن الدول، كون هذا النظام لا يعيش إلا على الفتن واشعال الاضطرابات، وذلك بتحريك من الحرس الثوري الإرهابي وأذرعه في المنطقة العربية.

وتوسعت إيران في تهديدها للأمن القومي العربي عبر تدخلاتها في العراق وسوريا ولبنان، ودعمها وتسليحها لمليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن وإمدادها بالأسلحة والصواريخ الباليستية، والطائرات المُسّيرة للعدوان على دول الجوار.

وكذلك هجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية واستهداف المدنيين والأماكن الدينية المقدسة في المملكة العربية السعودية، ومخالفتها لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تزويد الحوثي بالأسلحة.

فضلاً عن انتهاكاتها للسلامة الإقليمية وتهديد أمن الطاقة وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية في المنطقة العربية والعالم، وهو ما أكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يوم 30 يونيو الماضي في تحميله إيران المسؤولية المباشرة للأعمال الإرهابية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، ومطار أبها الدولي العام الماضي.

كما كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في مايو الماضي عن تورط النظام الإيراني في أكثر من 360 عملية إرهابية دولية، تتضمن عمليات اغتيال وتفجيرات وهجمات في أكثر من 40 دولة.

وأوضحت في تقريرها السنوي الأخير حول مكافحة الإرهاب، أن إيران "الدولة الأولى الراعية للإرهاب" تقوم باستخدام الغطاء الدبلوماسي والعصابات الإجرامية وعصابات المخدرات لتنفيذ عملياتها السرية في الخارج، واستهدافها لنشطاء الأقليات العرقية والدينية والمجتمع المدني والصحافيين، وأن الحكومة الإيرانية كانت تنفق أكثر من 700 مليون دولار سنويًا لدعم الجماعات الإرهابية، قبل أن تنخفض قدراتها المالية كثيرًا بسبب العقوبات الدولية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
border_iran_iraq

المنافذ الحدودية .. جبهة صراع جديد والمواجهة بين الميليشيات والقوات الامنية غير مستبعدة 05 تموز 2020 04:46 م

safe_image

كيف يتم ضبط المنافذ الحدودية ومنع نزيف المال العام ؟.. قانوني يجيب 05 تموز 2020 04:21 م

كورونا في العراق

الصحة توافق على استخدام الدواء الروسي لمعالجة مصابي كورونا.. وقرب تصنيعه بالعراق 05 تموز 2020 04:01 م

العقوبات الاقتصادية الامريكية على ايران

واشنطن تستعد لتمديد حظر التسلح على إيران.. وطهران تخسر الرهان الأوروبي 05 تموز 2020 03:47 م

الفياض

مراقبون: إقصاء الفياض يفتح الباب أمام قوى سياسية للتنافس على المناصب العليا بالدولة 05 تموز 2020 03:46 م

القوات الأمنية

قوات الجيش تقيم نقاطاً حدودية.. لمنع توغل القوات التركية في شمال العراق 05 تموز 2020 01:35 م

كورونا عربيا

كورونا عربيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات والعراق يسجل 2334 حالة جديدة 05 تموز 2020 11:55 ص

كورونا في السجون العراقية

بعد تسجيل 31 إصابة بكورونا في سجن الأحداث ببغداد.. "العدل" تحذر من اتساع تفشي الفايروس في السجون 05 تموز 2020 11:34 ص

التعليقات