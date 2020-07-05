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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 05 تموز 2020 01:26 م

تأهل العراقية نجلة عماد كأصغر لاعبة إلى الدورة البارالمبية

نجلة عماد

أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية عن تأهل اللاعبة العراقية بتنس الطاولة نجلة عماد رسميا إلى نهائيات الدورة البارالمبية  2021 ، التي من المؤمل ان تقام العام المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

 وقال رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية عقيل حميد، في بيان، إن "البارالمبية الدولية أبلغت رسميا باعتماد تأهل اللاعبة نجلة عماد الى الدورة البارالمبية المقبلة في اليابان".

وأضاف حميد أن "اللاعبة نجلة عماد تعد أصغر لاعبة عراقية تتأهل الى نهائيات الدورات البارالمبية في تأريخ العراق والعالم البارالمبي لاسيما أنها تبلغ الخامسة عشرة من عمرها".
يذكر أن نجلة عماد كانت قد شاركت في منافسات التصفيات المؤهلة الى البارالمبياد وحققت نتائج مميزة آخرها مطلع العام الحالي في اسبانيا ولم تعلن النتائج النهائية أسماء اللاعبين المتأهلين في حينها بسبب جائحة فيروس كورونا وعلى أثره تم تأجيل الدورة البارالمبية التي كان من المقرر لها ان تقام في شهر آب المقبل 2020 إلا أنها تأجلت الى العالم القادم 2021.

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