الفايز: زيارة الوفد العراقي إلى لبنان بداية للانفتاح الاقتصادي والتجاري عربيا ودوليا

قالت لجنة العلاقات الخارجية، اليوم الأحد، إن الزيارات الدبلوماسية والتجارية التي تقوم بها الوفود الرسمية العراقية ستعزز مكانة البلاد الاقتصادية.



وأضاف عضو اللجنة عامر الفايز، في بيان، أن العراق بحاجة إلـى الانفتاح على جميع بلدان المنطقة والعالم لتوطيد وتطوير علاقاته بها"، مؤكداً أن "زيـارة الوفد العراقي إلى لبنان تعد بداية لزيارات وفود أخرى للانفتاح الاقتصادي والتجاري على العالم والدول العربية".



وأوضح أن "هناك زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إيران وأخرى لاحقة إلى الولايات المتحدة الأميركية".



وأشاد الفايز، "بالتحركات الدبلوماسية والاقتصادية المستمرة، التي تقوم بها الوفود العراقية لأنها تصب في الهدف نفـسه وهو دعم الاقتصاد العراقي والانفتاح سياسيا على المنطقة".



وبين أن "الدبلوماسية العراقية تلعـب دورا مهما في تعزيز مكانة البلاد الدولية من خلال الخطط، الـتـي رسـمـتـهـا الحكومة فـي تحريك الاقـتـصـاد العـراقي والتبادل التجاري بين العراق وبلدان العالم"، مضيفا أن "وزارة الخارجية شرعت بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس الـنواب وتـضـمـن الانفتاح على دول العالم لدعم الاقتصاد وتوطيد العلاقات".









