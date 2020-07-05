كورونا عربيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات والعراق يسجل 2334 حالة جديدة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 11.233.757 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 530.019 حالات، بينما بلغت حالات الشفاء منه 6.374.761 حالة.

ففي العراق، أعلنت السلطات، أمس السبت، تسجيل 106 حالات وفاة و2334 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق شمال البلاد، إلى 58354 إصابة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن العاصمة بغداد نالت الحصة الأكبر من الإصابات بـ 794 إصابة ثم محافظة النجف بـ 247 ثم محافظة واسط بـ 221 ثم بأعداد متفرقة في 13 محافظة عراقية أخرى.

وأشارت الوزارة، إلى أنها سجلت كذلك 106 حالات وفاة بالفيروس بينها 30 في بغداد والبقية موزعة في 13 محافظة أخرى فيما تماثل للشفاء 1477 مريضا من 14 محافظة.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بالمرض في عموم العراق بما في ذلك محافظات إقليم كردستان إلى 58354 إصابة توفي منهم 2368 حالة وتماثل للشفاء 31077 حالة.

وفي لبنان، أعلنت السلطات، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد، إلى 1855 حالة بعد تسجيل 25 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تقرير يومي، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية واستمر عدد الوفيات مستقرا عند 35 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1304 حالات شفاء، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 2939 فحصا.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، في بيان، تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا المستجد، لأشخاص مخالطين ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 338 إصابة شفيت منها 123 وتوفيت 10 حالات.



