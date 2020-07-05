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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 تموز 2020 11:41 ص

الأزمة النيابية: الحكومة ذهبت باتجاه مناعة القطيع لمواجهة كورونا وتتحمل مسؤولية ارتفاع الإصابات

كورونا العراق



حملت خلية الأزمة النيابية، ، اللجنة العليا للصحة والسلامة التابعة لرئاسة الوزراء مسؤولية ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا  مشيرة الى  أن الحكومة ذهبت باتجاه مناعة القطيع لمواجهة كورونا.


وقال عضو الخلية النائب عباس عليوي  ، إن “قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة تمديد ساعات حظر التجوال إلى السابعة مساءا مخالف لتوجهات وزارة الصحة التي طالبت بفرض الحظر الشامل لمدة ثلاثة أسابيع”، لافتا إلى إن “لجنة الصحة والسلامة هي من تتحمل مسؤولية ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.


وأضاف أن “الوضع الصحي في عموم المحافظات غير جيد وهنالك ضرورة لفرض الحظر الشامل إلا أن اللجنة العليا للصحة والسلامة تخالف القرارات المقدمة من وزارة الصحة”، مبينا أن “الحكومة ذهبت باتجاه مناعة القطيع لمواجهة فيروس كورونا.

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