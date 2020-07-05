نائبة عن ميسان تطالب الحكومة المركزية بالتعامل مع مشاكل المحافظة بايجابية واكثر واقعية

حذرت عضو مجلس النواب عن محافظة ميسان سهام العقيلي ،الحكومة المركزية من استمرار أزمة الكهرباء الناجمة عن قلة التوليد في المحافظة ،واعتصام العاملين المسرحين من قبل الشركة النفطية المستثمرة المجهزة لمحطة ميسان الغازية بالوقود .



ودعت رئيس الوزراء إلى حث وزيري الكهرباء و النفط للتعامل بإيجابية واكثر واقعية مع المشكلة التي قد ينتج عنها انهيار الوضع في المحافظة ، مشيرة، إلى أن ميسان تعاني من نقص شديد في الطاقة الكهربائية بسبب قلة الحصة .



وطالبت وزارة الكهرباء بان تضع في الحسبان ارتفاع درجات الحرارة في المحافظة ،اسوة بالمحافظات المجاورة التي لا تختلف عنها والتي تجهز بحصة كاملة وتستثنى من القطع المبرمج .



وانتقدت النائبة صمت وزارة النفط عن تسريح العمالة العراقية من أبناء المحافظة من قبل الشركة النفطية العاملة في حقول الكحلاء بحجة انخفاض أسعار النفط ، رغم انه استحقاقهم الطبيعي ، مؤكدة على ضرورة إعطاء الاولوية بالعمل لأهالي ميسان .



وشددت على ضرورة انصاف محافظة ميسان بتوفير الوظائف لتشغيل العاطلين عن العمل ، لأنها تقع تحت مستوى الفقر بنسبة تصل الى ( ٥٠ % ) ، وأنها منتجة للنفط وتمتلك ثروات كبيرة لم تستثمر بالشكل الصحيح وبما يخدم المواطنين .