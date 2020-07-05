الـعـدل تحذر مـن اتـسـاع تـفـشـي فيروس كـورونـا في الـسـجـون بـعـد تسجيل31 إصـابـة فـي سجن الكرخ ببغداد

حــذرت وزارة الـعـدل، ، مـن اتـسـاع تـفـشـي فيروس كـورونـا في الـسـجـون، بـعـد تسجيل31 إصـابـة فـي سجن الكرخ ببغداد بالفيروس.



وقال مدير دائرة اصلاح الاحداث في وزارة العدل، كامل أمين إن "

"الـــوزارة سجلت حـتـى الآن 31 اصـابـة مـؤكـدة من أصـل 600 من نزيل بسجن الاحــداث بالكرخ بمنطقة الرحمانية، والذي يضم شبابا تتراوح اعمارهم بين 18 الى 22 عاما".



وأوضح أن "وضعهم الصحي مستقر حاليا والاعراض عليهم طفيفة ليست متأخرة، حيث تواصل الدائرة التنسيق مع دائرة صحة الكرخ بشكل مباشر للقيام بعملية الفحص لكل النزلاء بالسجون، بيد ان امكانات دائـرة صحة الكرخ محدودة جدا ولا يمكنها فحص جميع الـحـالات لـعـدم مـقـدرة مختبراتها على استيعاب جميع الفحوصات، وبالتالي فان وزارة العدل نـاشـدت خلية الازمـة بـضـرورة اتـخـاذ الــلازم لفحص جميع الـنـزلاء، وتـم حتى الان فحص اكـثـر مـن 225 نزيلا في هذا السجن.





ودعا امين الى "فحص بقية النزلاء من اجل القيام بعملية العزل لعدم وجود امكانات لنقلهم الى المستشفيات، اذ لاتوجد ردهات سجنية متخصصة بهذا الامر، اضافة الى ان اعمارهم صغيرة ولديهم القدرة لتحمل اعراض المرض.



وافـاد بـان "الـدائـرة اتخذت اجـراءات لتخفيف الاكتظاظ في السجن، اذ ان طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 250 وهـو يتحمل 600 نـزيـل اي اكـثـر مـن ضـعـف طاقته، وبالتالي فان الوزارة قامت بنقل السجناء السليمين الى موقع بسجن الرشاد جانب الرصافة ضمن دفعة اولى، وتجري عملية النقل تباعا من اجل تهيئة قاعات عزل للمخالطين والملامسين بسجن الكرخ، اي تخصيصه كموقع عزل وحجز للمصابين والملامسين، فضلا عن استمرار عمليات التعفير.



ودعا، "المنظمات الى تقديم الـعـون الـكـافـي والمـسـاعـدات الـفـعـالـة، مـن مــواد تعقيم واجهزة تعفير وقناني اوكسجين واقنعة تنفس، .