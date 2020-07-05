الغراوي :رفع الحظر الشامل والتزام المواطن بالوقاية هو الحل الامثل لتجاوز ازمة كورونا



اكد عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي أن رفع الحظر الشامل والتزام المواطن بالوقاية الصحية، هو الحل الامثل لتجاوز ازمة فيروس كورونا ، خاصة بعد فشل كافة انواع الحظر المفروض، وعدم التزام المواطن بالتعليمات الصحية وضعف المنظومة الصحية.



وقال الغراوي في بيان ان على الحكومة إتخاذ قرار فوري برفع الحظر الشامل واعادة الحياة الى طبيعتها اسوة بباقي الدول مع اطلاق بروتوكول علاجي وغذائي وتعليمات صحية للمواطن للالتزام بها مثل ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي وعند الحاجة الى تطبيق الحجر الصحي المنزلي ".



وأوضح ،إن على القوات الامنية ان تتابع تنفيذ التزام المواطن باجراءات الوقاية بقوة وبغرامات مالية عالية دون استثناء بغية الحفاظ على حياة الجميع وان ترافق ذلك حملة اعلامية مكثفة لزيادة الوعي، مطالبا الحكومة باطلاق حملة وطنية للتكاتف وتقديم العون للعوائل الفقيرة.