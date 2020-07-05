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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 تموز 2020 11:22 ص

تحالف الفتح ينفي سعيه لاستجواب الكاظمي

حنين-قدو


نفى تحالف الفتح في مجلس النواب سعيه لاستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبيناً أن نواباً تقدموا بطلب استضافته لبحث ملف كورونا.


وقال عضو التحالف حنين القدو إن تحالفه لم يطرح فكرة أو مقترح استجواب الكاظمي، بل تبنى جمع تواقيع أعضائه وأعضاء من كتل أخرى لاستضافته في مجلس النواب وشرح خطط مواجهة كورونا واسباب ارتفاع الاصابات والوفيات في البلاد وسبل مواجهة الوباء وتطويقه بالقدرة الممكنة ومنع تفشي الوباء بمعدلات اكبر.


وأضاف القدو أن أكثر من 50 نائباً من الفتح وكتل أخرى وقعوا على طلب قدم لرئاسة البرلمان لاستضافة رئيس الوزراء، وبانتظار ما سيصدره البرلمان حيال هذا الموضوع.

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