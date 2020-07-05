نائبة: على الحكومة حل المشاكل الداخلية وانصاف المحافظات “المغذية” للعراق

شددت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، ندى شاكر جودت، على ضرورة قيام الحكومة بحل المشاكل الداخلية وانصاف المحافظات التي تمثل المغذي الأول للعراق والقضاء على الفوارق والامتيازات التي تمنح لمحافظات دون أخرى.



وقالت جودت ، ان “معدل الراتب التقاعدي في إقليم كردستان يصل الى مليون دينار في حين المتقاعد في المحافظات الأخرى لايحصل على هذا المبلغ وبالتالي فأن هناك فوارق كبيرة بين المركز والاقليم”.



وأضافت ان “المحافظات الجنوبية المصدرة للنفط والتي تغذي 95% من الإيرادات مازالت محرومة من خيراتها”، مشددة على ضرورة “قيام الحكومة باتخاذ خطواتها الأولى بانصاف المحافظات والقضاء على المفارقات مابين المركز والاقليم.



وانتقدت جودت “عدم تحرك الحكومة نحو المشاكل الداخلية التي يعاني منها الشعب”، لافتة الى أهمية اتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومة الجديدة لحل المشاكل ورسم موازنة صحيحة وانصاف شرائح المجتمع والقضاء على المفارقات والامتيازات التي تحصل عليها محافظات دون أخرى.