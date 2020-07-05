العراق يطالب تركيا بالوقف الفوري لاعتداءاتها ويحملها مسؤولية عن كل ماينجم عنها

طالبت الحكومة العراقية تركيا بالوقف الفوري لاعتداءاتها على الاراضي العراقية ، وحملتها المسؤولية القانونية والاخلاقية عن كل ما يقع من خسائر بشرية ومادية ، وما يشكله التجاوز من انتهاك للسيادة العراقية.



وقال الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء احمد ملا طلال :" تقوم القوات التركية منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الاراضي العراقية، نرفض وندين بشدة هذه الاعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الامد بين الشعبين الصديقين.



واضاف :" نطالب بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الاقليمي، فضلاً عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والارواح والممتلكات العراقية.



وتابع :" ان الحكومة العراقية سلّمت السفير التركي في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، وتؤكد انها ستلجأ ضمن اطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها ".



وحمل الناطق باسم رئيس الوزراء ، الجانب التركي المسؤولية القانونية والاخلاقية عن كلّ ما يقع من خسائر بشرية ومادية، بالاضافة الى ما يمثله التجاوز والاعتداء من انتهاك لسيادة العراق واستقراره ووحدة اراضيه وامن شعبه.



ودعا ملا طلال المجتمع الدولي بهذه المناسبة ، الى :" اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة، واسناد حق العراق السيادي في حماية اراضيه وحفظ سلامة شعبه.