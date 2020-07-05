إيران تفتح منفذ زرباطية لعبور الأفراد مزدوجي الجنسية من وإلى العراق

أعلن مدير عام شؤون إدارة الطرق والنقل البري في محافظة ايلام الفيلية نورالله دلخواه بأن منفذ مهران –زرباطية مفتوح لعبور الأفراد مزدوجي الجنسية من وإلى العراق.



وقال دلخواه في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إيرانية، إنه بناء على الاتفاق مع الجانب العراقي فقد تم السماح للأفراد مزدوجي الجنسية "الايرانية –العراقية" للعبور من منفذ مهران "زرباطية على الجانب العراقي" مع الالتزام بالمعايير والبروتوكولات الصحية.



وأضاف، أن الأفراد من ذوي الجنسية المزدوجة الإيرانية –العراقية يمكنهم العبور من منفذ مهران إلى العراق أو الدخول إلى البلاد عبره إلا أن هذا الأمر لا يشمل المسافرين والزوار الإيرانيين.



وتابع دلخواه، أن الشاحنات الحاملة لسلع التصدير تدخل إلى العراق في الوقت الحاضر لتفريغ سلعها وان التبادل التجاري يجري في اطار الالتزام بالبروتوكولات الصحية.



يذكر أن حدود مهران كانت قد أغلقت بعد تفشي فيروس كورونا خلال شهر آذار ومن ثم أعيد فتح المنفذ أمام الأنشطة التجارية يوم 8 حزيران على إن يزاول نشاطه يومي الأحد والأربعاء فقط من كل أسبوع.



