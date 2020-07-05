نائبة تحدد "العائق الكبير" امام قانون الانتخابات



رأت عضو اللجنة القانونية النيابية الماس فاضل :" ان استمرار الخلافات سيحول دون ارسال قانون انتخابات مجلس النواب الى رئاسة الجمهورية للمصادقة على صيغته النهائية، فيما حددت ما وصفته بـ "العائق الكبير" الذي يواجه القانون.



وقالت فاضل في تصريح صحفي :" ان اللجنة القانونية استضافت مؤخراً اعضاء مجلس المفوضين للاطلاع على وجهة النظر الفنية لمفوضية الانتخابات بشأن اجراء الاقتراع العام والخاص وعد وفرز الاصوات وآلية تسريع النتائج"، مشيرةً الى :" ان استمرار الخلافات سيحول دون ارسال القانون الى رئاسة الجمهورية للمصادقة على صيغته النهائية".



واوضحت :" ان العائق الكبير الذي يواجه القانون هو عدم امتلاك وزارتي التخطيط والتجارة بيانات احصائية كافية يمكن الاعتماد عليها في عملية التصويت والاحصاء السكاني وتوزيع الدوائر المتعددة ، فضلاً عن بعض الخلافات السياسية والجغرافية والفنية"، مبينة :" ان الخلافات السياسية تتركز حول اكثر من 80 قضاء وناحية في مناطق مختلفة عبر اعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة".