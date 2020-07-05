بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 05 تموز 2020
آخر الأخبار
قوات الجيش تقيم نقاطاً حدودية.. لمنع توغل القوات التركية في شمال العراق تأهل العراقية نجلة عماد كأصغر لاعبة إلى الدورة البارالمبية الفايز: زيارة الوفد العراقي إلى لبنان بداية للانفتاح الاقتصادي والتجاري عربيا ودوليا كورونا عربيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات والعراق يسجل 2334 حالة جديدة الأزمة النيابية: الحكومة ذهبت باتجاه مناعة القطيع لمواجهة كورونا وتتحمل مسؤولية ارتفاع الإصابات نائبة عن ميسان تطالب الحكومة المركزية بالتعامل مع مشاكل المحافظة بايجابية واكثر واقعية الـعـدل تحذر مـن اتـسـاع تـفـشـي فيروس كـورونـا في الـسـجـون بـعـد تسجيل31 إصـابـة فـي سجن الكرخ ببغداد بعد تسجيل 31 إصابة بكورونا في سجن الأحداث ببغداد.. "العدل" تحذر من اتساع تفشي الفايروس في السجون وحدة الجميلي تصف المستشفيات العراقية بـالمقابر البشرية الغراوي :رفع الحظر الشامل والتزام المواطن بالوقاية هو الحل الامثل لتجاوز ازمة كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 05 تموز 2020 10:21 ص

سائرون : جميع القوى السياسية لاترغب باجراء انتخابات مبكرة

1-1047184
سائرون : جميع القوى السياسية لاترغب باجراء انتخابات مبكرة

اكد  تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر :" ان جميع القوى السياسية لا ترغب باجراء انتخابات مبكرة ، رغم انها تصرح برغبتها في ذلك علانية".

وقال القيادي في التحالف، النائب بدر الزيادي في تصريح صحفي :"  ان الحل الوحيد للازمات التي يمر بها العراق، يتمثل في اجراء انتخابات مبكرة وتشكيل مفوضية انتخابات مهنية ومستقلة ، لكن جميع القوى السياسية، لا تريد اجراء هذه الانتخابات".

وبين الزيادي :" ان القوى السياسية، تريد ابقاء الوضع على ما هو عليه حالياً، دون الذهاب الى الانتخابات المبكرة، لهذا تجد هناك من يعرقل اكمال تشريع قانون الانتخابات الجديد".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النائب-عن-تحالف-البناء-عامر-الفايز

الفايز: زيارة الوفد العراقي إلى لبنان بداية للانفتاح الاقتصادي والتجاري عربيا ودوليا 05 تموز 2020 12:38 م

كورونا العراق

الأزمة النيابية: الحكومة ذهبت باتجاه مناعة القطيع لمواجهة كورونا وتتحمل مسؤولية ارتفاع الإصابات 05 تموز 2020 11:41 ص

سهام العقيلي

نائبة عن ميسان تطالب الحكومة المركزية بالتعامل مع مشاكل المحافظة بايجابية واكثر واقعية 05 تموز 2020 11:39 ص

سجون العراق

الـعـدل تحذر مـن اتـسـاع تـفـشـي فيروس كـورونـا في الـسـجـون بـعـد تسجيل31 إصـابـة فـي سجن الكرخ ببغداد 05 تموز 2020 11:35 ص

وحدة الجميلي

وحدة الجميلي تصف المستشفيات العراقية بـالمقابر البشرية 05 تموز 2020 11:30 ص

كورونا العراق

الغراوي :رفع الحظر الشامل والتزام المواطن بالوقاية هو الحل الامثل لتجاوز ازمة كورونا 05 تموز 2020 11:27 ص

حنين-قدو

تحالف الفتح ينفي سعيه لاستجواب الكاظمي 05 تموز 2020 11:22 ص

ندى جودت

نائبة: على الحكومة حل المشاكل الداخلية وانصاف المحافظات “المغذية” للعراق 05 تموز 2020 11:19 ص

التعليقات