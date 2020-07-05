سائرون : جميع القوى السياسية لاترغب باجراء انتخابات مبكرة



اكد تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر :" ان جميع القوى السياسية لا ترغب باجراء انتخابات مبكرة ، رغم انها تصرح برغبتها في ذلك علانية".



وقال القيادي في التحالف، النائب بدر الزيادي في تصريح صحفي :" ان الحل الوحيد للازمات التي يمر بها العراق، يتمثل في اجراء انتخابات مبكرة وتشكيل مفوضية انتخابات مهنية ومستقلة ، لكن جميع القوى السياسية، لا تريد اجراء هذه الانتخابات".



وبين الزيادي :" ان القوى السياسية، تريد ابقاء الوضع على ما هو عليه حالياً، دون الذهاب الى الانتخابات المبكرة، لهذا تجد هناك من يعرقل اكمال تشريع قانون الانتخابات الجديد".