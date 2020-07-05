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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 05 تموز 2020 10:18 ص

وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بعد معاناة مع فايروس كورونا

رجاء الجداوي
بعد صراع لأكثر من 40 يوما مع فيروس كورونا المستجد توفيت الممثلة المصرية رجاء الجداوي اليوم الأحد عن عمر ناهز 82 عاما في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية.

وكانت الممثلة الراحلة أصيبت بالفيروس نهاية أيار وتلقت علاجا مكثفا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية.

وكتبت ابنتها أميرة مختار على حسابها بفيسبوك اليوم الأحد "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله" كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا نعت فيه الفنانة الراحلة.

ولدت رجاء الجداوي في السادس من أيلول 1938 باسم نجاة علي حسن الجداوي وعاشت فترة من طفولتها مع خالتها الممثلة والراقصة تحية كاريوكا التي جسدت دورها لاحقا في مسلسل (السندريلا) للمخرج سمير سيف.

بدأت مشوارها في الفن بالتوازي مع مجال عروض الأزياء وكان أول أفلامها (دعاء الكروان) للمخرج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وزهرة العلا وأمينة رزق.

قدمت أفلام (إشاعة حب) و(ثمن الغربة) و(أيام في الحلال) و(بريق عينيك) و(عاد لينتقم) و(الوحل) و(البيه البواب) و(تيمور وشفيقة) و(الثلاثة يشتغلونها) و(كركر) و(مراتي وزوجتي) و(من 30 سنة).

جمعتها علاقة فنية قوية بالممثل الكوميدي عادل إمام وشاركت في الكثير من أعماله مثل فيلم (حنفي الأبهة) ومسلسلي (أحلام الفتى الطائر) و(عوالم خفية) ومسرحيتي (الواد سيد الشغال) و(الزعيم).

من أبرز مسلسلاتها التلفزيونية (هند والدكتور نعمان) و(أوان الورد) و(تامر وشوقية) و(نونة المأذونة) و(عائلة الحاج متولي) و(شربات لوز) و(يوميات زوجة مفروسة أوي) و(في غمضة عين) و(لعبة النسيان) الذي كان آخر عمل عرض لها في شهر رمضان الماضي.

كانت لها تجارب في مجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني وشاركت المذيع عمرو أديب تقديم برنامج (الحكاية) على قناة إم.بي.سي مصر.

تزوجت من حارس مرمى النادي الاسماعيلي لكرة القدم الراحل حسن مختار ولها منه ابنة وحيدة.
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