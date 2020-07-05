المسعودي : تحالف "عراقيون " تأسس لمصالح شخصية





هاجم النائب عن كتلة"سائرون" رياض المسعودي ، تحالف "عراقيون" الذي اعلن عن تأسيسه رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ، ووصفه بانه :" مضر بالعملية السياسية باعتباره تأسس لتحقيق مصالح شخصية".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان العملية السياسية هي عملية ديناميكية تشهد تشكيل تحالفات وانشقاقات وآراء واتجاهات سياسية مختلفة ، الا ان التحالفات ينبغي ان تكون مبنية على مصلحة الوطن، وليس على ايجاد تكتلات وفق المصلحة السياسية، حينها ستؤدي الى تشكيل تحالفات مضادة".



واضاف :" ان تشكيل تحالف "عراقيون" يضر بالعملية السياسية، خصوصا اذا كان تشكيل التحالف على مصالح ضيقة ، بالتالي على الجميع دعم الحكومة للخروج من الازمة وليس لتحقيق المصالح الشخصية".



واعلن الاسبوع الماضي تشكيل تحالف "عراقيون" برئاسة زعيم التيار الحكمة عمار الحكيم من ٥٠ نائباً ، والهدف المعلن منه "دعم هيبة الدولة".

