بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 05 تموز 2020
آخر الأخبار
قوات الجيش تقيم نقاطاً حدودية.. لمنع توغل القوات التركية في شمال العراق تأهل العراقية نجلة عماد كأصغر لاعبة إلى الدورة البارالمبية الفايز: زيارة الوفد العراقي إلى لبنان بداية للانفتاح الاقتصادي والتجاري عربيا ودوليا كورونا عربيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات والعراق يسجل 2334 حالة جديدة الأزمة النيابية: الحكومة ذهبت باتجاه مناعة القطيع لمواجهة كورونا وتتحمل مسؤولية ارتفاع الإصابات نائبة عن ميسان تطالب الحكومة المركزية بالتعامل مع مشاكل المحافظة بايجابية واكثر واقعية الـعـدل تحذر مـن اتـسـاع تـفـشـي فيروس كـورونـا في الـسـجـون بـعـد تسجيل31 إصـابـة فـي سجن الكرخ ببغداد بعد تسجيل 31 إصابة بكورونا في سجن الأحداث ببغداد.. "العدل" تحذر من اتساع تفشي الفايروس في السجون وحدة الجميلي تصف المستشفيات العراقية بـالمقابر البشرية الغراوي :رفع الحظر الشامل والتزام المواطن بالوقاية هو الحل الامثل لتجاوز ازمة كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 05 تموز 2020 10:15 ص

المسعودي : تحالف "عراقيون " تأسس لمصالح شخصية

ADE4D34C-8018-4315-B3FA-4DC389275EC2
المسعودي : تحالف "عراقيون " تأسس لمصالح شخصية


هاجم النائب عن كتلة"سائرون" رياض المسعودي ،  تحالف "عراقيون" الذي اعلن عن تأسيسه رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ، ووصفه بانه  :" مضر بالعملية السياسية باعتباره تأسس لتحقيق مصالح شخصية".

وقال  المسعودي في تصريح صحفي :" ان العملية السياسية هي عملية ديناميكية تشهد تشكيل تحالفات وانشقاقات وآراء واتجاهات سياسية مختلفة ، الا ان التحالفات ينبغي ان تكون مبنية على مصلحة الوطن، وليس على ايجاد تكتلات وفق المصلحة السياسية، حينها ستؤدي الى تشكيل تحالفات مضادة".

واضاف :" ان تشكيل تحالف "عراقيون"  يضر بالعملية السياسية، خصوصا اذا كان تشكيل التحالف على مصالح ضيقة ، بالتالي على الجميع دعم الحكومة للخروج من الازمة وليس لتحقيق المصالح الشخصية".

واعلن الاسبوع الماضي تشكيل تحالف "عراقيون" برئاسة زعيم التيار الحكمة عمار الحكيم من ٥٠ نائباً ، والهدف  المعلن منه "دعم هيبة الدولة".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النائب-عن-تحالف-البناء-عامر-الفايز

الفايز: زيارة الوفد العراقي إلى لبنان بداية للانفتاح الاقتصادي والتجاري عربيا ودوليا 05 تموز 2020 12:38 م

كورونا العراق

الأزمة النيابية: الحكومة ذهبت باتجاه مناعة القطيع لمواجهة كورونا وتتحمل مسؤولية ارتفاع الإصابات 05 تموز 2020 11:41 ص

سهام العقيلي

نائبة عن ميسان تطالب الحكومة المركزية بالتعامل مع مشاكل المحافظة بايجابية واكثر واقعية 05 تموز 2020 11:39 ص

سجون العراق

الـعـدل تحذر مـن اتـسـاع تـفـشـي فيروس كـورونـا في الـسـجـون بـعـد تسجيل31 إصـابـة فـي سجن الكرخ ببغداد 05 تموز 2020 11:35 ص

وحدة الجميلي

وحدة الجميلي تصف المستشفيات العراقية بـالمقابر البشرية 05 تموز 2020 11:30 ص

كورونا العراق

الغراوي :رفع الحظر الشامل والتزام المواطن بالوقاية هو الحل الامثل لتجاوز ازمة كورونا 05 تموز 2020 11:27 ص

حنين-قدو

تحالف الفتح ينفي سعيه لاستجواب الكاظمي 05 تموز 2020 11:22 ص

ندى جودت

نائبة: على الحكومة حل المشاكل الداخلية وانصاف المحافظات “المغذية” للعراق 05 تموز 2020 11:19 ص

التعليقات