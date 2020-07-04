البرلمان: الحكومة أمنت رواتب 3 أشهر.. و بعدها "ربك كريم"!

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان ، اليوم السبت، عن تأمين الحكومة رواتب الموظفين لثلاثة أشهر.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، إن "الحكومة أخرت صرف رواتب موظفي الدولة العراقية، لشهر حزيران الماضي، بسبب عدم توفر سيولة لدفع تلك الرواتب".

وأوضحت أن "الحكومة كانت تسعى للحصول على قروض داخلية، لغرض تأمين الرواتب، وتحقق ذللك، واطلقت الرواتب".

وبينت انه "الحكومة ، من خلال القروض الداخلية، تمكنت حالياً من تأمين الرواتب لثلاثة اشهر (حزيران، تموز، اب)"، لافتة إلى أن "صرف الرواتب لن يتأخر في الأشهر القادمة فهي مؤمنة من الآن، بعد اخذ القروض الداخلية".

وأضافت جودت انه "بعد انتهاء الثلاثة أشهر، سنرى ما ستفعل الحكومة لتأمين رواتب الاشهر المقبلة"، مردفة بالقول "الله كريم لحين انتهاء تلك المدة".

ولجأ العراق إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين النفقات التشغيلية، وعلى رأسها رواتب موظفي الدولة، على خلفية الأزمة المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا.

