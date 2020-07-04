قوات أمريكية تختبر منظومة "باتريوت" في قلب بغداد

أفادت مصادر أمنية بأن قوات أمريكية اختبرت السبت منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقالت المصادر في تصريحات لها ، إن أصوات الانفجارات التي سمعت من داخل المنطقة الخضراء كانت ممارسة أمنية قامت بها القوات الأمريكية لاختبار منظومة الدفاع الجوي "باتريوت".

وأضافت المصادر أن طائرة مسيرة أمريكية قصفت جواً المنطقة الخضراء لاختبار مدى فعالية منظومة باتريوت.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاختبار أجريت بعلم وتنسيق الجهات الحكومية المختصة.

وتابعت أن "الشركة الأمنية المكلفة بحماية مجمع السفارة الامريكية تقوم أيضاً بإطلاق عيارات نارية وأصوات قنابل صوتية عالية لمدة ساعة لغرض التدريب وسط دوي صفارات الإنذار".

ونشرت الولايات المتحدة منظومة باتريوت في عدة مواقع بالعراق لصد هجمات صاروخية متكررة تستهدف جنودها ودبلوماسييها من قبل فصائل موالية لإيران.

وتستهدف الهجمات بشكل خاص السفارة الأمريكية وسط بغداد وقواعد عسكرية تضم جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين في أنحاء البلاد.

