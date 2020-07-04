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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 تموز 2020 04:03 م

الصحة: تسجيل 106 وفيات و2334 إصابة بكورونا خلال يوم واحد

دفن ضحايا كورونا في العراق
سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم السيت، 2334 إصابة جديدة و1477 حالة وشفاء و106 وفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إنه " تم فحص (9516 ) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (589377 )
واضافت "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 2334) إصابة في العراق موزعة كالتالي: 
بغداد / الرصافة   357
بغداد / الكرخ     393
مدينة الطب        44
النجف الأشرف    247
السليمانية          143   
أربيل                39 
دهوك                5                  
كربلاء            114 
كركوك              61
ديالى                28
واسط                221  
بابل                78              
البصرة             110
ميسان              105 
الديوانية             127 
ذي قار             132  
الأنبار               7 
صلاح الدين       98
المثنى                25 
واشارت الى أن "حالات الشفاء بلغت 1477  حالة،  وكما يلي:
بغداد الرصافة   339  
بغداد الكرخ     418        
النجف          64  
السليمانية      47           
أربيل           41                 
كركوك      27
كربلاء        35  
ديالى          37  
البصرة       46
ميسان        53   
بابل           20  
ذي قار        182
الديوانية      112
المثنى          24    
نينوى         32 
وتابعت أن "الوفيات كانت 106 حالات  وكما يلي :
بغداد الرصافة   14  
بغداد الكرخ     11
مدينة الطب       5
النجف            4
السليمانية       8                       
كربلاء          2
كركوك         7  
ديالى            3  
واسط          4 
البصرة        10 
ميسان         3
بابل           1 
الديوانية       7 
ذي قار        22   
المثنى        1 
صلاح الدين       4  
وبذلك يكون مجموع الإصابات 58354، ومجموع حالات الشفاء 31077، والراقدين الكلي:   24909  ، والراقدين في العناية المركزة:  333، ومجموع الوفيات 2368.
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