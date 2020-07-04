الصحة: تسجيل 106 وفيات و2334 إصابة بكورونا خلال يوم واحد

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم السيت، 2334 إصابة جديدة و1477 حالة وشفاء و106 وفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنه " تم فحص (9516 ) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (589377 )

واضافت "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2334) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 357

بغداد / الكرخ 393

مدينة الطب 44

النجف الأشرف 247

السليمانية 143

أربيل 39

دهوك 5

كربلاء 114

كركوك 61

ديالى 28

واسط 221

بابل 78

البصرة 110

ميسان 105

الديوانية 127

ذي قار 132

الأنبار 7

صلاح الدين 98

المثنى 25

واشارت الى أن "حالات الشفاء بلغت 1477 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 339

بغداد الكرخ 418

النجف 64

السليمانية 47

أربيل 41

كركوك 27

كربلاء 35

ديالى 37

البصرة 46

ميسان 53

بابل 20

ذي قار 182

الديوانية 112

المثنى 24

نينوى 32

وتابعت أن "الوفيات كانت 106 حالات وكما يلي :

بغداد الرصافة 14

بغداد الكرخ 11

مدينة الطب 5

النجف 4

السليمانية 8

كربلاء 2

كركوك 7

ديالى 3

واسط 4

البصرة 10

ميسان 3

بابل 1

الديوانية 7

ذي قار 22

المثنى 1

صلاح الدين 4

وبذلك يكون مجموع الإصابات 58354، ومجموع حالات الشفاء 31077، والراقدين الكلي: 24909 ، والراقدين في العناية المركزة: 333، ومجموع الوفيات 2368.