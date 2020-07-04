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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 تموز 2020 03:29 م

تقرير.. لبنان على أعتاب كارثة اقتصادية تاريخية .. والتضخم يصل لأكثر من 500% بسبب حزب الله وإيران

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يتجه لبنان نحو تحقيق رقم قياسي جديد فيما يتعلق بالتضخم، حيث يقف على بعد أسابيع من تضخم مفرط رسمي بسبب حزب الله وإيران .
وفي حال حدوث هذا الأمر، سيكون أول تضخم مفرط يحدث على الإطلاق في الشرق الأوسط، والمرة الـ61 في التاريخ.
وبسبب سنوات من سوء الإدارة، يشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، وجاءت جائحة كورونا لتزيد الأوضاع سوءا.
ودفعت الأزمة الاقتصادية مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.  
وتسبّبت الأزمة الاقتصادية في لبنان بارتفاع معدل التضخم ودفعت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
وخسرت الليرة اللبنانية نحو 85% من قيمتها منذ بداية مايو/آيار، والآن يجرى التداول عليه بسعر 9 آلاف مقابل الدولار بالرغم من ربطه رسميًا مقابل 1500.
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن المواطنين اللبنانيين والوافدين تلقوا ضربة مفاجئة بفعل الأزمة المالية المربكة التي قد تتفاقم، لدرجة أن خبراء يحذرون من تعرض الكثيرين للجوع.
ووجد عشرات الآلاف من اللبنانيين أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة يخسرون وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، ما رفع معدل البطالة بحسب إحصاءات رسمية، إلى أكثر من 35%. 

وأشارت الصحيفة البريطانية خلال تقرير عنونته بـ"لبنان في دوامة الموت: عاملات المنازل يلقين بالشارع في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق" إلى معاناة عاملات المنازل الذين ألقاهم أصحاب العمل في الشارع، وعدم تلقيهن رواتبهن منذ يناير/كانون الثاني الماضي منذ بدء تدهور المشاكل المالية هناك.
وأجرت "الإندبندنت" مقابلات مع معظم العاملات اللاتي لم يتلقين رواتبهن منذ يناير/كانون الثاني، ولا يملكن الموارد الكافية للعودة إلى ديارهن.
وأكدت أن هناك ربع مليون عاملة منزل مهاجرة في لبنان من بين أكثر الفئات ضعفا وتأثرا من الانهيار الاقتصادي للبلاد.
وطبقًا لستيف إتش هانكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز، فإن لبنان على بعد أسابيع من تضخم مفرط رسمي، حيث يقول إنه حال حدوث هذا الأمر، سيكون أول تضخم مفرط يحدث على الإطلاق في الشرق الأوسط، والمرة الـ61 في التاريخ.
ويضيف أن التضخم اللبناني أكثر من 500% على أساس سنوي، و124% مقارنة بالشهر الماضي.
ويوضح هانكي أن "لبنان في دوامة الموت"، محذرًا من وضع مشابه لفنزويلا، التي يقول إنها الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد تضخما مفرطا حاليًا.

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