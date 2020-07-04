بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 04 تموز 2020
آخر الأخبار
هاشم: ظهر عبد المهدي حينما نادته إيران اتهامات باعتقالات عشوائية في المناطق السُنّية.. ومراقبون: الحل إقامة "إقليم عربي" يحفظ للعرب والسنّة حقوقهم نائبة: لا يوجد ما يستدعي عقد جلسة عاجلة للبرلمان في الوقت الحالي العراق الرابع عربياً في عدد الإصابات بفايروس كورونا وفاة شيخ قبيلة خزاعة وشقيق محافظ الديوانية باقر الشعلان بكورونا مراقبون: الكاظمي يسير في حقل من الألغام المتشابكة واجتيازها يتطلّب هذا الأمر! الدليمي: الاستحواذ والاستقواء المَبنَّي على أسس حزبية أو طائفية لن يعيد هيبة الدولة عدد الإصابات الكلي بكورونا يصل إلى 3236 في واسط "الدولة العميقة" في العراق.. هل يعلق الكاظمي جرس المواجهة معها؟ مجلس النواب يدعو للإسراع بحسم منصب رئيس الوقف السني
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 تموز 2020 03:18 م

مراقبون..التغييرات الجديدة بقمة جهاز الأمن تؤكد اقتراب ساعة الحسم مع ميليشيات "حزب الله" اإرهابية

15-16

 على وقع صدام بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وميليشيا "كتائب حزب الله" الموالية لإيران كلف رئيس مجلس الوزراء  ، عبدالغني الأسدي بتولي منصب رئيس جهاز الأمن الوطني. 
وقالت مصادر،  إن"الكاظمي كلف عبدالغني الأسدي رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدلاً من فالح الفياض".
وأضافت المصادر أن "رئيس الوزراء كلف أيضا قاسم الأعرجي بتولي منصب مستشار الأمن الوطني".
وتأتي تلك التغييرات في وقت تقوم فيه الأجهزة الأمنية ومنذ تولي الكاظمي رئاسة الوزراء، بمحاولة، يقول عنها الخبراء إنها، محاولة لسيادة دولة القانون وليس دولة الأهواء الشخصية.

وكانت قوات الأمن العراقية اعتقلت الشهر الماضي عددا من أعضاء المليشيا داخل ورشة لتصنيع الصواريخ في منطقة الدورة جنوبي بغداد.


وتوعدت "كتائب حزب الله" باستهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد القبض على قياديين فيها، حسب تغريدة للمسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله"، أبوعلي العسكري.
وعقب عمليات الاعتقال، انتشر مسلحون من المليشيا في شوارع العاصمة العراقية لوقت وجيز، قبل أن ينسحبوا.
وقالت القوات إن عملية اعتقال أعضاء ميليشيا كتائب حزب الله، التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب تأتي في إطار استعادة هيبة العراق، مشيرة إلى أنها لن تسمح بجر البلاد نحو الفوضى.
وتم الإفراج عن بعضهم حيث أوضح مصدر حكومي أنه "تم إطلاق سراح 13 شخصاً بكفالة، وأبقي واحد تشير الأدلة إلى تورطه"، مؤكداً أن القضية لم تغلق بعد.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، استهدف أكثر من 33 صاروخا منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودا أجانب إضافة إلى السفارة الأمريكية في بغداد، وسجلت ستة هجمات خلال الأسبوعين الماضيين فقط.


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كاريكاتير السيستاني

عاصفة غضب ميليشيوي وطائفي تنتاب العراق بعد انتقاد المرجعية الفاسدة برسم كاريكاتيري 04 تموز 2020 08:44 م

safe_image (1)

تقرير.. لبنان على أعتاب كارثة اقتصادية تاريخية .. والتضخم يصل لأكثر من 500% بسبب حزب الله وإيران 04 تموز 2020 03:29 م

الإقليم العربي

اتهامات باعتقالات عشوائية في المناطق السُنّية.. ومراقبون: الحل إقامة "إقليم عربي" يحفظ للعرب والسنّة حقوقهم 04 تموز 2020 02:29 م

الكاظمي-2-1280x720

مراقبون: الكاظمي يسير في حقل من الألغام المتشابكة واجتيازها يتطلّب هذا الأمر! 04 تموز 2020 12:13 م

مصطفى الكاظمي

"الدولة العميقة" في العراق.. هل يعلق الكاظمي جرس المواجهة معها؟ 04 تموز 2020 11:03 ص

safe_image

الأخطر خلال 100 عام.. مراقبون : كارثة في إيران تصيب الاقتصاد بالشلل 04 تموز 2020 10:17 ص

safe_image

مراقبون: خضوع سياسي وعقوبات دولية ثمن النفط الإيراني للبنان برعاية نصر الله 03 تموز 2020 05:06 م

كورونا في أمريكا

كورونا حول العالم .. رقم جديد لضحايا الوباء في أميركا وثاني أسوأ تفشّ للفيروس في البرازيل 03 تموز 2020 04:45 م

التعليقات