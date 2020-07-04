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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 تموز 2020 01:28 م

لاعبو المنتخب الوطني ممنوعون من التجمع في بغداد .. حاليا

المنتخب الوطني

رفضت خلية الازمة البرلمانية ووزارة الصحة، اقامة اي تجمع للمنتخب الوطني لكرة القدم  في بغداد في الوقت الحالي بسبب انتشار جائحة كورونا .

وذكر مصدر في اتحاد الكرة :" ان  خلية الازمة اوصت بان يكون تدريب المنتخب عبر الانترنت حتى منتصف الشهر الجاري ، من ثم يتم تقييم الواقع الصحي بعد ذلك ليتم  اتخاذ  القرار  القطعي باستئناف تدريب المنتخب من عدمه".

واضاف :"  ان  خلية الازمة المشتركة رفضت ذهاب المنتخب لاجراء لقاء ودي مع فيتنام في هانوي"، مشيرا الى ان " المدير الفني للمنتخب ستريتشكو كاتانيتش اوعز الى مساعده رحيم حميد  بالتواصل مع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم عبر الانترنت ، وان يقدم لهم منهاجاً تدريبياً كاملا  لحين السماح لهم بالتدريبات الجماعية".

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