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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 تموز 2020 01:26 م

حقوق الانسان النيابية : كركوك معرضة لانهيار صحي

ارشد-الصالحي-التركمان

حذر رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي  من تعرض محافظة كركوك الى انهيار صحي قريب نتيجة عدم اهتمام وزارة الصحة بالمحافظة وعدم وجود  اي تخصيصات مالية من قبل الوزارة.

وقال الصالحي في تصريح صحفي :" ان  عدد  الاصابات  بوباء كورونا بدأ يتصاعد بشكل متسارع ، وكذلك هناك زيادة في عدد الوفيات نتيجة عدم توفر المستلزمات والعلاجات الطبية ".

وأضاف :" ان السبب الرئيس يعود الى ضعف اهتمام وزارة الصحة بالمحافظة ، وان مدير صحة المحافظة يعمل بالوكالة ولايملك صلاحية صرف الاموال للمؤسسات الصحية خاصة شراء الاوكسجين ومتطلبات الوقاية لمنتسبي الدوائر الصحية "،  مطالبا بحسم موضوع الوكالة واصدار امر بتثبيت المدير بالاصالة ليتسنى له ممارسة صلاحيته القانونية والادارية كاملة " .
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