نائبة: لا يوجد ما يستدعي عقد جلسة عاجلة للبرلمان في الوقت الحالي

قالت النائبة عن تحالف القوى العراقية منار عبد المطلب، إنه لا يوجد ظرفا يستدعي عقد جلسة مستعجلة لمجلس النواب في الوقت الراهن بخاصة أن الحكومة تدعو الى الالتزام بالإجراءات الصحية وتؤكد على أهمية التباعد الاجتماعي.

وأضافت أن لدى اللجان النيابية رغبة في إقرار عدد من المشاريع القوانين المهمة إلا أن انتشار وباء فيروس كورونا ادى الى تأجيل انعقاد الجلسات لإشعار آخر.

وأشارت إلى أن مجلس النواب ملتزم بجميع الإجراءات الرسمية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة وصحة أعضائه وموظفيه، مؤكدة أن ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا نستبعد عقد جلسات المجلس خلال الفترة الراهنة.