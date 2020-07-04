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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 تموز 2020 01:23 م

لجنة نيابية : نواب الكتل الكبيرة سينضمون لوفد الكاظمي إلى واشنطن

عامر-الفايز

رجحت لجنة العلاقات الخارجية النيابية ان ينضم الى وفد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن  عدد من نواب الكتل الكبيرة ، مؤكدة :" ان موضوع الانسحاب الامريكي سيكون من ضمن اولويات المباحثات ، باعتبارها  استكمالا للحوار الاولي الذي جرى وفق الدائرة الالكترونية قبل اسابيع ".

وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز في تصريح  صحفي :" ان زيارة الكاظمي تأتي ضمن جدول تم اعداده لزيارات ستأتي لاحقا لدول الجوار وبعض من دول الاتحاد الاوربي ، التي تهدف الى توطيد العلاقة بين العراق وتلك الدول لفتح تعاون اقتصادي وامني مع تلك الدول ".

واضاف :" ان  زيارة الكاظمي لواشنطن لها ابعاد كبيرة ، خاصة على المستوى الامني و جدولة الانسحاب العسكري الامريكي من العراق".
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