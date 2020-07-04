لجنة نيابية : نواب الكتل الكبيرة سينضمون لوفد الكاظمي إلى واشنطن



رجحت لجنة العلاقات الخارجية النيابية ان ينضم الى وفد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن عدد من نواب الكتل الكبيرة ، مؤكدة :" ان موضوع الانسحاب الامريكي سيكون من ضمن اولويات المباحثات ، باعتبارها استكمالا للحوار الاولي الذي جرى وفق الدائرة الالكترونية قبل اسابيع ".



وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز في تصريح صحفي :" ان زيارة الكاظمي تأتي ضمن جدول تم اعداده لزيارات ستأتي لاحقا لدول الجوار وبعض من دول الاتحاد الاوربي ، التي تهدف الى توطيد العلاقة بين العراق وتلك الدول لفتح تعاون اقتصادي وامني مع تلك الدول ".



واضاف :" ان زيارة الكاظمي لواشنطن لها ابعاد كبيرة ، خاصة على المستوى الامني و جدولة الانسحاب العسكري الامريكي من العراق".

