بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 04 تموز 2020
آخر الأخبار
هاشم: ظهر عبد المهدي حينما نادته إيران اتهامات باعتقالات عشوائية في المناطق السُنّية.. ومراقبون: الحل إقامة "إقليم عربي" يحفظ للعرب والسنّة حقوقهم نائبة: لا يوجد ما يستدعي عقد جلسة عاجلة للبرلمان في الوقت الحالي العراق الرابع عربياً في عدد الإصابات بفايروس كورونا وفاة شيخ قبيلة خزاعة وشقيق محافظ الديوانية باقر الشعلان بكورونا مراقبون: الكاظمي يسير في حقل من الألغام المتشابكة واجتيازها يتطلّب هذا الأمر! الدليمي: الاستحواذ والاستقواء المَبنَّي على أسس حزبية أو طائفية لن يعيد هيبة الدولة عدد الإصابات الكلي بكورونا يصل إلى 3236 في واسط "الدولة العميقة" في العراق.. هل يعلق الكاظمي جرس المواجهة معها؟ مجلس النواب يدعو للإسراع بحسم منصب رئيس الوقف السني
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 04 تموز 2020 01:17 م

العراق الرابع عربياً في عدد الإصابات بفايروس كورونا

كورونا عربيا1

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت، أن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا عالميا ارتفع إلى 207 آلاف بعد تراجعه أمس إلى 174 ألفا، فيما بلغت الحصيلة 11 مليونا و74,8 ألف.

وبحسب إحصاءات للجامعة، فإن إجمالي الوفيات بكوفيد-19 تجاوز 525 ألفا، فيما تماثل أكثر من 5 ملايين و875 ألف شخص للشفاء حتى الآن.

وأكثر دول العالم إصابة بجائحة كورونا الولايات المتحدة نحو مليونين و794,1 ألف إصابة، والبرازيل مليون و539 ألفا وروسيا 667 ألفا والهند 648,3 ألف وبيرو 295,5 ألف.

ومن بين الدول العربية الأكثر تضررا السعودية مع 201,8 ألف إصابة، وقطر 98,6 ألفا ومصر 72,7 ألفا والعراق 56 ألفا والإمارات 50,1 ألف.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
تصويت البرلمان

البرلمان: الحكومة أمنت رواتب 3 أشهر.. و بعدها "ربك كريم"! 04 تموز 2020 04:22 م

140-155509-historic-fall-iranian-currency-dollar-212-riyals_700x400

جبهة النجيفي تعترض على تغييرات الكاظمي: تفتقر إلى التوازن 04 تموز 2020 04:14 م

مجلس النواب

تعليق.. سلامة النائب قبل سلامة من انتخبه !! 04 تموز 2020 01:30 م

ارشد-الصالحي-التركمان

حقوق الانسان النيابية : كركوك معرضة لانهيار صحي 04 تموز 2020 01:26 م

منار عبد المطلب

نائبة: لا يوجد ما يستدعي عقد جلسة عاجلة للبرلمان في الوقت الحالي 04 تموز 2020 01:25 م

عامر-الفايز

لجنة نيابية : نواب الكتل الكبيرة سينضمون لوفد الكاظمي إلى واشنطن 04 تموز 2020 01:23 م

محمد-الكربولي-390x220

الكربولي : ما حدث لوفد عراقي بلبنان صرخة غضب شعب تهز كيان المقامرين بمصلحة الوطن 04 تموز 2020 12:50 م

بغداد وأربيل

محمود عثمان ينفي فشل المباحثات بين بغداد وأربيل بشأن المشاكل العالقة 04 تموز 2020 12:47 م

التعليقات