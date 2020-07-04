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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 تموز 2020 01:01 م

وفاة مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم

15-16
توفي مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم، الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني، اليوم السبت عن عمر ناهز 82 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وولد الشيخ محمد الكسنزاني عام 1938 في قرية كربجنة، التابعة لناحية سنكاو، التابعة لمحافظة السليمانية، وبعد وفاة والده الشيخ عبدالكريم، تم اختياره مرشداً للطريقة.

وكانت حالة الشيخ محمد الصحية، قد ساءت جداً، مطلع شهر شباط الماضي، حيث تم نقله للعلاج في أميركا.

وقال الشيخ مارف برزنجي، وهو أحد المقربين من الشيخ محمد كسنزاني "ننتظر عودة جثمانه حيث يرافقه أكبر أبنائه الشيخ نهرو، ومن المقرر أن يصل بطائرة خاصة لإقليم كردستان"، مضيفاً: "رغم إننا لن نتمكن من منع الناس من القدوم، إلا أنه لن يتم إقامة عزاء رسمي للفقيد، لأننا لا نريد أن يصاب شخصٌ واحد بفيروس كورونا أثناء حضور العزاء".

وحول من سيخلف الشيخ محمد كسنزاني، قال الشيخ  "لقد أوصى الشيخ محمد بخلافته لولده الشيخ نهرو منذ 25 سنة، لذا سيكون هو خلفه في قيادة الطريقة القادرية في كسنزان".
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