بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 04 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
السبت، 04 تموز 2020 12:50 م

الكربولي : ما حدث لوفد عراقي بلبنان صرخة غضب شعب تهز كيان المقامرين بمصلحة الوطن

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علق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب محمد الكربولي، على حادثة تهجم المتظاهرين اللبنانيين على وفد عراقي في احد مطاعم بيروت ليلة امس.

وقال الكربولي في تغريدة على "تويتر" إن "مشاعر الغضب لدى الشعوب ليست خاضعة لمشيئة المؤسسات السياسية لتحركها كيفما تشاء، وانما صرخة غضب تهز كيان المقامرين بمصلحة الوطن".."لبنان العشاء الأخير"..

وتعرض الوفد ليلة امس خلال جلسة عشاء مع نظرائهم اللبنانيين في احد المطاعم ببيروت، الى هجوم من قبل متظاهرين لبنانيين اطلقوا هتافات ضدهم، ما دفعهم الى المغادرة. 
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