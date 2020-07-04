مركز توثيق جرائم الحرب يطالب بتدخل أممي لإيقاف انتهاكات الميليشيات في سامراء

طالب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، بتدخل اممي لإيقاف انتهاكات الميليشيات الموالية لإيران يحق أهالي مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال مدير المركز عمر الفرحان، في تصريح صحفي، إن "معاناة مدن وأقضية مدينة سامراء مستمرة، من الميليشيات التي تمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بسبب سطوتها وغياب القانون.

واضاف أن "صور الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة المحلية والمليشيات في مدينة سامراء كثيرة تبدأ من الاستيلاء على منازل المدنيين وممتلكاتهم ومنحها إلى غيرهم من أجل تغيير التركيبة السكانية للمدينة.



