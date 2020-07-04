​أسود الرافدين ونسور قاسيون .. في أربيل



تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، موافقة الاتحاد السوري للعبة على اقامة لقاء ودي بين المنتخبين في الثامن من ايلول المقبل تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 .



وقال الناطق الاعلامي للهيئة التطبيعية هشام محمد في بيان صحفي :" ان الاتحاد السوري وافق على مواجهة منتخبنا الوطني ودياً، على ملعب فرانسو حريري في محافظة اربيل".



واضاف محمد :" ان المنتخب الوطني سيلاعب منتخب عُمان بالثالث من ايلول المقبل، وبعدها سيعود الى اربيل للدخول بمعسكر تدريبي داخلي يستمر عدة ايام قبل مواجهة نسور قاسيون".



واوضح :" ان هناك اتصالات تجري مع عدد من المنتخبات لتأمين مباراة ثالثة لاسود الرافدين تقام ايضاً في اربيل ضمن المنهاج الذي اعده المدرب السلوفيني ستريتشكو كاتانيتش قبل التوجه لخوض مباراة هونغ كونغ بالثالث عشر من تشرين الاول المقبل".

