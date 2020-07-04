بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 04 تموز 2020
آخر الأخبار
مجلس النواب يدعو للإسراع بحسم منصب رئيس الوقف السني إصابة الفنانة الكردية أوارا كركوكي بفايروس كورونا من بينها العراق.. سويسرا تفرض قيود سفر على 29 دولة بسبب كورونا هزة أرضية بقوة 3،5 درجة على مقياس ريختر تضرب السليمانية الهاشمي: رؤساء الوزراء في العراق يمتلكون الحلول قبل تسنم المنصب ويعجزون عن تنفيذها بعد ذلك البديري: تخلّي الكتل السياسية الداعمة للكاظمي عنه يهدد بناء الدولة الإليزيه: استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب دعوات إلى مضاعفة الجهود للحد من انتشار كورونا بالعراق.. والصحة تحذر من موجة ثانية للفايروس حملة اسقاط الكاظمي انطلقت .. يحمل رايتها العامري ويتبعه المالكي الاملاح تهدد الثروة الزراعية والسمكية في البصرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 تموز 2020 10:47 ص

​أسود الرافدين ونسور قاسيون .. في أربيل

المنتخب العراقي

تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، موافقة الاتحاد السوري للعبة على اقامة لقاء ودي بين المنتخبين في الثامن من ايلول المقبل تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 .

وقال الناطق الاعلامي للهيئة التطبيعية هشام محمد في بيان صحفي :" ان الاتحاد السوري وافق على مواجهة منتخبنا الوطني ودياً، على ملعب فرانسو حريري في محافظة اربيل".

واضاف محمد :" ان المنتخب الوطني سيلاعب منتخب عُمان بالثالث من ايلول المقبل، وبعدها سيعود الى اربيل للدخول بمعسكر تدريبي داخلي يستمر عدة ايام قبل مواجهة نسور قاسيون".

واوضح :" ان هناك اتصالات تجري مع عدد من المنتخبات لتأمين مباراة ثالثة لاسود الرافدين تقام  ايضاً في اربيل ضمن المنهاج الذي اعده المدرب السلوفيني ستريتشكو كاتانيتش قبل التوجه لخوض مباراة هونغ كونغ بالثالث عشر من تشرين الاول المقبل".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الشرطة العراقي

حارس مرمى الشرطة يعبر عن حبه لفريقه بهذه الطريقة 04 تموز 2020 10:51 ص

الفنانة الكردية أوارا كركوكي

إصابة الفنانة الكردية أوارا كركوكي بفايروس كورونا 04 تموز 2020 10:01 ص

ميسي

ميسي يوقف مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة 03 تموز 2020 01:41 م

b36d996a-3037-42f6-8bff-41771918ba18

دراسة طبية حديثة تكشف تفاصيل مثيرة عن فيروس كورونا 02 تموز 2020 02:45 م

05f2a730-2e50-491c-9523-9cadbf4e746b

وفاة الشاعر الكردي حسين عمر البرزنجي في كركوك بفيروس كورونا 02 تموز 2020 12:11 م

b36d996a-3037-42f6-8bff-41771918ba18

ممثلان عراقيان يتعافيان من «كورونا» 02 تموز 2020 11:33 ص

محمد صلاح

محمد صلاح يختار أفضل لاعب في ليفربول 01 تموز 2020 02:52 م

وفاة الفنان التشكيلي الدكتور معن جاسم محمد بفيروس كورونا

وفاة الفنان التشكيلي الدكتور معن جاسم محمد بفيروس كورونا 01 تموز 2020 12:07 م

التعليقات