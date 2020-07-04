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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 تموز 2020 10:40 ص

نصف مليار دولار خسائر السياحة في اقليم كردستان بسبب كورونا

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اعلنت هيئة السياحة في اقليم كردستان، عن انخفاض نسبة اقبال السائحين على اقليم كردستان  بنسبة كبيرة  ،  جراء تفشي فايروس كورونا ، مما الحق ضررا في هذا القطاع يقدر بــ ( 500 ) مليون دولار.

وقال المتحدث باسم الهيئة نادر روستيي ، في تصريح صحفي :" خلال الاشهر الستة من العام الماضي زار الاقليم مليون و850 الف سائح،  لكن  ما معدله 80% من ذلك العدد انخفض هذا العام ".

واضاف :" ان الخسائر المادية خلال النصف الاول من هذا العام مقارنة مع العام الفائت،  تقدر بنصف مليار دولار  لحقت بالتجارة والمرافق السياحية في الاقليم ".

وفرضت السلطات في الاقليم مع تفشي ظهور جائحة كورونا اجراءات مشددة تمثلت بايقاف التنقل بين محافظته والمحافظات العراقية الاخرى .

وخففت بعض الحكومات المحلية في محافظات الاقليم من الاجراءات وسمحت للسكان حصرا بزيارة الاماكن السياحية ، شريطة الالتزام بالاجراءات والتدابير الوقائية من قبل مرتادي تلك الاماكن، وكذلك القائمين على المرافق السياحية.
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