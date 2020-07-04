نائب : طلب استضافة الكاظمي فيه الكثير من الإجحاف



اكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، انه :" من السابق لاوانه طلب استضافة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي داخل مجلس النواب للاستفسار عن ملفات وقضايا تتعلق بالازمة الراهنة بعد مرور اقل من شهرين على تكليفه برئاسة الحكومة" ، معتبرا :" ان الاجراء فيه الكثير من الاجحاف".



وقال البخاتي في تصريح صحفي :" من المفروض منح رئيس الحكومة مزيدا من الوقت للتركيز على تنفيذ برنامجها الحكومي لتشخيص الاخطاء ومعالجتها قبل التوجه بالطلب لاستضافته في البرلمان"، مضيفا :" ان الحكومة لديها عجز مالي كبير ، مما اخر صرف الرواتب ، وايضا الوضع الامني فضلا عن مشكلة انتشار وباء كورونا ".



واضاف :" ان هذه الملفات مكبلة للحكومة، بالتالي فهي تحتاج الى وقت لتجاوز كل هذه الازمات ".