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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 تموز 2020 10:37 ص

نائب : طلب استضافة الكاظمي فيه الكثير من الإجحاف

البخاتي

اكد النائب عن  تيار الحكمة جاسم البخاتي، انه :" من السابق لاوانه طلب استضافة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي داخل مجلس النواب للاستفسار عن ملفات وقضايا تتعلق بالازمة الراهنة بعد مرور اقل  من شهرين على تكليفه برئاسة الحكومة" ، معتبرا :" ان  الاجراء فيه الكثير من الاجحاف".

وقال البخاتي في تصريح صحفي :" من المفروض منح رئيس الحكومة مزيدا من الوقت للتركيز على تنفيذ برنامجها الحكومي لتشخيص الاخطاء ومعالجتها قبل التوجه بالطلب لاستضافته في البرلمان"، مضيفا :" ان الحكومة لديها عجز مالي كبير ، مما اخر صرف الرواتب ، وايضا الوضع الامني فضلا عن مشكلة انتشار وباء كورونا ".

واضاف :" ان هذه الملفات مكبلة للحكومة، بالتالي فهي  تحتاج الى وقت لتجاوز كل هذه الازمات ".
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