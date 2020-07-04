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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 تموز 2020 10:28 ص

المالية النيابية تكشف حجم العجز لتسديد رواتب الموظفين

المالية النيابية

كشفت اللجنة المالية في البرلمان عن  حجم العجز المالي لتسديد رواتب موظفي الدولة شهريا.

وقال عضو اللجنة  احمد الصفار في تصريح صحفي :" ان وزير المالية اوضح للجنة المالية النيابية حاجة الوزارة الى 15 تريليون دينار و5 مليارات دولار حتى نهاية العام ، قبل موافقتنا على قانون الاقتراض الاسبوع الماضي لعبور الازمة المالية، مع شرط دفع الرواتب والمستلزمات الضرورية الاخرى ومنها الادوية والبطاقة التموينية ودفع المشاريع المهمة والمستمرة الى الانجاز لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق نشاط في الاسواق".

واضاف الصفار :"  ان  اسعار النفط حاليا جيدة وهي في ارتفاع مستمر وقفزت فوق حاجز الـ 40  دولارا "، مبينا  :" ان عجز الميزانية التشغيلية في العراق يتراوح بين 2 الى 2 ونصف تريليون  دينار شهريا ".

واشار عضو اللجنة المالية الى :" ان اعلان البنك المركزي العراقي مساعدة وزارة المالية باعادة خصم سندات خزينة، سيوفر 8 تريليونات دينار لثلاثة أشهر هي تموز وآب وايلول لتسديد الرواتب و الالتزامات الاخرى ، خاصة وان ارتفاع اسعار النفط له تأ ثير جيد على الميزانية ".
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