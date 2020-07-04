نائبة : الصحة أخفقت في مواجهة أزمة كورونا



اكدت النائبة منار عبد المطلب، ان وزارة الصحة اخفقت في مواجهة كورونا رغم الاموال المخصصة لها.



وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي :" هناك اخطاء في آليات التعامل مع مصابي فايروس كورونا ، خاصة بما يتعلق بمادة الاوكسجين وطرق استخدامها ، بالاضافة الى ان هناك ارتفاعا واضحا في معدلات الوفيات بالفايروس ، وهذه كلها تمثل اسئلة تحتاج الى اجابات واضحة ".



ودعت النائبة الى بذل المزيد من المساعي للحد من الاصابات العالية ، وبيان اسباب ازدياد الوفيات ، واطلاق برامج توعية تعطي للاهالي بارقة امل في امكانية التخلص من الفايروس من خلال اعتماد الاطر الوقائية .