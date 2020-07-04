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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 04 تموز 2020 10:24 ص

مجلس النواب يدعو للإسراع بحسم منصب رئيس الوقف السني

مجلس النواب

شددت لجنةُ الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب، اليوم السبت، على ضرورة الإسراع بحسم منصب رئيس ديوان الوقف السني.

وقالت نائب رئيس اللجنة، هناء تركي الطائي، إنه "وفق قانون ديوان الوقف السني رقم 56 لسنة 2012 "يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء".

وبينت أن "هذا القانون كتب باستشارة الجهات المعنية وقياداته نظراً لان هذا المنصب يمثل واجهة دينية".

وطالبت الطائي، بـ"ضرورة الإسراع في حسم الملف من قبل الجهات المعنية وفق القانون واختيار شخصية لرئاسة الديوان والابتعاد عن جميع الصراعات التي يمكن ان تثار بعد ذلك".

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