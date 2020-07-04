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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 تموز 2020 10:24 ص

لجنة نيابية : لهذا السبب .. لم تتم استضافة الكاظمي ومساءلته

لجنة الامن النيابية
عزت لجنة الامن والدفاع النيابية ،  عدم استضافة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ومساءلته عن اسباب الخروقات التركية ، الى تداعيات جائحة كورونا التي تفاقمت مؤخرا في البلاد.

وقال عضو اللجنة  عباس صروط  في تصريح صحفي :" ان عدم انتظام دوام لجنة الامن والدفاع النيابية بسبب مخاوف كورونا والارباك الذي خلفته ، حال دون استضافة رئيس الوزراء والاستيضاح  عن مواقف الحكومة العراقية ازاء التجاوزات والخروقات التركية للاراضي العراقية في اقليم كردستان وما توصلت اليه مع الحكومة التركية حيال ذلك ".

 واشار الى :" ان  اللجنة ستستفسر من الكاظمي عن حقيقة وجود اتفاقية عراقية - تركية بهذا الشأن تعود لعهد وزير الداخلية الاسبق جواد البولاني ، الى جانب مناقشة الاتفاقية بين العراق وتركيا في عهد النظام السابق ، والتي تسمح للقوات العراقية والتركية التنقل داخل اراضي البلدين".

ونفى صروط سكوت او تجاهل لجنة الامن النيابية عن الخروقات من قبل القوات التركية او اية  جهات اخرى.
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