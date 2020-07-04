لجنة نيابية : لهذا السبب .. لم تتم استضافة الكاظمي ومساءلته

عزت لجنة الامن والدفاع النيابية ، عدم استضافة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ومساءلته عن اسباب الخروقات التركية ، الى تداعيات جائحة كورونا التي تفاقمت مؤخرا في البلاد.



وقال عضو اللجنة عباس صروط في تصريح صحفي :" ان عدم انتظام دوام لجنة الامن والدفاع النيابية بسبب مخاوف كورونا والارباك الذي خلفته ، حال دون استضافة رئيس الوزراء والاستيضاح عن مواقف الحكومة العراقية ازاء التجاوزات والخروقات التركية للاراضي العراقية في اقليم كردستان وما توصلت اليه مع الحكومة التركية حيال ذلك ".



واشار الى :" ان اللجنة ستستفسر من الكاظمي عن حقيقة وجود اتفاقية عراقية - تركية بهذا الشأن تعود لعهد وزير الداخلية الاسبق جواد البولاني ، الى جانب مناقشة الاتفاقية بين العراق وتركيا في عهد النظام السابق ، والتي تسمح للقوات العراقية والتركية التنقل داخل اراضي البلدين".



ونفى صروط سكوت او تجاهل لجنة الامن النيابية عن الخروقات من قبل القوات التركية او اية جهات اخرى.

