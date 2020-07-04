لجنة نيابية : لهذا السبب .. لم تتم استضافة الكاظمي ومساءلته

عزت لجنة الامن والدفاع النيابية ، عدم استضافة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ومساءلته عن اسباب الخروقات التركية ، الى تداعيات جائحة كورونا التي تفاقمت مؤخرا في البلاد.
وقال عضو اللجنة عباس صروط في تصريح صحفي :" ان عدم انتظام دوام لجنة الامن والدفاع النيابية بسبب مخاوف كورونا والارباك الذي خلفته ، حال دون استضافة رئيس الوزراء والاستيضاح عن مواقف الحكومة العراقية ازاء التجاوزات والخروقات التركية للاراضي العراقية في اقليم كردستان وما توصلت اليه مع الحكومة التركية حيال ذلك ".
واشار الى :" ان اللجنة ستستفسر من الكاظمي عن حقيقة وجود اتفاقية عراقية - تركية بهذا الشأن تعود لعهد وزير الداخلية الاسبق جواد البولاني ، الى جانب مناقشة الاتفاقية بين العراق وتركيا في عهد النظام السابق ، والتي تسمح للقوات العراقية والتركية التنقل داخل اراضي البلدين".
ونفى صروط سكوت او تجاهل لجنة الامن النيابية عن الخروقات من قبل القوات التركية او اية جهات اخرى.
وقال عضو اللجنة عباس صروط في تصريح صحفي :" ان عدم انتظام دوام لجنة الامن والدفاع النيابية بسبب مخاوف كورونا والارباك الذي خلفته ، حال دون استضافة رئيس الوزراء والاستيضاح عن مواقف الحكومة العراقية ازاء التجاوزات والخروقات التركية للاراضي العراقية في اقليم كردستان وما توصلت اليه مع الحكومة التركية حيال ذلك ".
واشار الى :" ان اللجنة ستستفسر من الكاظمي عن حقيقة وجود اتفاقية عراقية - تركية بهذا الشأن تعود لعهد وزير الداخلية الاسبق جواد البولاني ، الى جانب مناقشة الاتفاقية بين العراق وتركيا في عهد النظام السابق ، والتي تسمح للقوات العراقية والتركية التنقل داخل اراضي البلدين".
ونفى صروط سكوت او تجاهل لجنة الامن النيابية عن الخروقات من قبل القوات التركية او اية جهات اخرى.