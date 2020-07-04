خشان : رئاسة البرلمان خرقت الدستور وضربت بالقانون عرض الحائط !

اتهم النائب باسم خشان، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي ، بخرق الدستور العراقي.



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان النواب الفائزين بالانتخابات ، الذين لهم الحق في شغل مقاعدهم في مجلس النواب وفق قرار المحكمة الاتحادية ، لم يجر التفاعل مع حقوقهم من قبل رئيس مجلس النواب ونائبه الاول ، اللذين خرقا الدستور و ضربا القانون عرض الحائط ".



واضاف :" ان الحلبوسي والكعبي ارتكبا مخالفات دستورية ، رغم انهما يمثلان اعلى جهة تشريعية في البلاد ، والمفروض ان تكون الاكثر التزاما"، مؤكدا :" ان الكثير من الكتل السياسية مشاركة في غبن حقوق النواب الفائزين، ما يعطي رسالة سلبية عن وضع القانون في البلاد ".



وكان 11 نائبا فائزا في الانتخابات ، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما لصالحهم ، لكن لم يجر تنفيذه حتى الان من ناحية اعطائهم المجال لاداء اليمين.