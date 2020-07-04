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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 تموز 2020 10:22 ص

خشان : رئاسة البرلمان خرقت الدستور وضربت بالقانون عرض الحائط !

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اتهم النائب باسم خشان، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي  ونائبه الاول حسن الكعبي ، بخرق الدستور العراقي.

وقال خشان في تصريح صحفي :" ان النواب الفائزين بالانتخابات ، الذين لهم الحق في شغل  مقاعدهم في مجلس النواب وفق قرار المحكمة الاتحادية ، لم يجر التفاعل مع حقوقهم من قبل رئيس مجلس النواب ونائبه الاول ، اللذين خرقا الدستور و ضربا القانون عرض الحائط ".

واضاف :" ان الحلبوسي والكعبي ارتكبا مخالفات دستورية ،  رغم انهما يمثلان اعلى جهة  تشريعية في البلاد ، والمفروض ان تكون الاكثر التزاما"،  مؤكدا :" ان الكثير من الكتل السياسية مشاركة في غبن حقوق النواب الفائزين،  ما يعطي رسالة سلبية عن وضع القانون في البلاد ".

وكان 11 نائبا فائزا  في الانتخابات ، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما لصالحهم ، لكن لم يجر تنفيذه حتى الان من ناحية اعطائهم المجال لاداء اليمين.
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