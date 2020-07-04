إصابة الفنانة الكردية أوارا كركوكي بفايروس كورونا

أصيبت الفنانة الكردية أوارا كركوكي بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أفاده مصدر مقرب منها اليوم السبت.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن الممثلة الكردية المعروفة أوارا كركوكي خضعت للفحوصات الطبية في مدينة السليمانية وظهرت النتائج ايجابية اي انها حاملة للفيروس.



وأضاف المصدر، أن كركوكي فرضت على نفسها الحجر الصحي.



والفنانة اوارا كركوكي تبلغ من العمر 54 عاما تعمل في مجال الفن في إقليم كردستان منذ قرابة ثلاثة عقود وشاركت في مسرحيات كثيرة.

