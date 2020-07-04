بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 04 تموز 2020
آخر الأخبار
مجلس النواب يدعو للإسراع بحسم منصب رئيس الوقف السني إصابة الفنانة الكردية أوارا كركوكي بفايروس كورونا من بينها العراق.. سويسرا تفرض قيود سفر على 29 دولة بسبب كورونا هزة أرضية بقوة 3،5 درجة على مقياس ريختر تضرب السليمانية الهاشمي: رؤساء الوزراء في العراق يمتلكون الحلول قبل تسنم المنصب ويعجزون عن تنفيذها بعد ذلك البديري: تخلّي الكتل السياسية الداعمة للكاظمي عنه يهدد بناء الدولة الإليزيه: استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب دعوات إلى مضاعفة الجهود للحد من انتشار كورونا بالعراق.. والصحة تحذر من موجة ثانية للفايروس حملة اسقاط الكاظمي انطلقت .. يحمل رايتها العامري ويتبعه المالكي الاملاح تهدد الثروة الزراعية والسمكية في البصرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 04 تموز 2020 10:01 ص

إصابة الفنانة الكردية أوارا كركوكي بفايروس كورونا

الفنانة الكردية أوارا كركوكي
أصيبت الفنانة الكردية أوارا كركوكي بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أفاده مصدر مقرب منها اليوم السبت.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن الممثلة الكردية المعروفة أوارا كركوكي خضعت للفحوصات الطبية في مدينة السليمانية وظهرت النتائج ايجابية اي انها حاملة للفيروس.

وأضاف المصدر، أن كركوكي فرضت على نفسها الحجر الصحي.

والفنانة اوارا كركوكي تبلغ من العمر 54 عاما تعمل في مجال الفن في إقليم كردستان منذ قرابة ثلاثة عقود وشاركت في مسرحيات كثيرة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الشرطة العراقي

حارس مرمى الشرطة يعبر عن حبه لفريقه بهذه الطريقة 04 تموز 2020 10:51 ص

المنتخب العراقي

​أسود الرافدين ونسور قاسيون .. في أربيل 04 تموز 2020 10:47 ص

ميسي

ميسي يوقف مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة 03 تموز 2020 01:41 م

b36d996a-3037-42f6-8bff-41771918ba18

دراسة طبية حديثة تكشف تفاصيل مثيرة عن فيروس كورونا 02 تموز 2020 02:45 م

05f2a730-2e50-491c-9523-9cadbf4e746b

وفاة الشاعر الكردي حسين عمر البرزنجي في كركوك بفيروس كورونا 02 تموز 2020 12:11 م

b36d996a-3037-42f6-8bff-41771918ba18

ممثلان عراقيان يتعافيان من «كورونا» 02 تموز 2020 11:33 ص

محمد صلاح

محمد صلاح يختار أفضل لاعب في ليفربول 01 تموز 2020 02:52 م

وفاة الفنان التشكيلي الدكتور معن جاسم محمد بفيروس كورونا

وفاة الفنان التشكيلي الدكتور معن جاسم محمد بفيروس كورونا 01 تموز 2020 12:07 م

التعليقات