الأنبار تعتزم رفع حظر التجوال الجزئي

أعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم قرب رفع حظر التجوال الجزئي في المحافظة.

وقال الغنام في بيان انه سيتم الاعلان عن رفع حظر التجوال الجزئي في محافظة الانبار خلال الساعات المقبلة، مع مراعاة تطبيق شروط الوقاية من فيروس كورونا.

وثمن الغنام، جهود القوات الامنية والجيش الابيض والحكومة المحلية في محافظة الانبار في مواجهة الازمة الوبائية.