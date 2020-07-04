النقل: تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر في السليمانية

أعلنت وزارة النقل، ، تسجيل هزة أرضية بقوة (3،5) في محافظة السليمانية.
وذكرت الوزارة في بيان ان المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت مساء امس عند الساعة (9:34:21) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية، تبعد (36) كم غرب مدينة دربندخان.
وأضافت، ان قوة الهزة بلغت (3،5 ) درجة مئوية على مقياس رختر وتم الشعور بها من قبل المواطنين .
ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.
وذكرت الوزارة في بيان ان المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت مساء امس عند الساعة (9:34:21) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية، تبعد (36) كم غرب مدينة دربندخان.
وأضافت، ان قوة الهزة بلغت (3،5 ) درجة مئوية على مقياس رختر وتم الشعور بها من قبل المواطنين .
ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.