النقل: تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر في السليمانية

أعلنت وزارة النقل، ، تسجيل هزة أرضية بقوة (3،5) في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان ان المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت مساء امس عند الساعة (9:34:21) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية، تبعد (36) كم غرب مدينة دربندخان.

وأضافت، ان قوة الهزة بلغت (3،5 ) درجة مئوية على مقياس رختر وتم الشعور بها من قبل المواطنين .

ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

