وزير الصحة: العراق حجز كميات من علاج كورونا

أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، ، التواصل مع شركة أسترا زينيكا لحجز كميات من علاج كورونا.



وقال التميمي إن "الوزارة تواصلت مع شركة أسترا زينيكا وهي بالمرحلة الثالثة من عمليات إنتاج العلاج وتم حجز كميات خاصة للعراق في حال نجاحه لمواجهة كورونا"، لافتا إلى أنه "لا يوجد علاج خاص لفيروس كورونا حتى الآن".



وأشار إلى أن "ما يسمى بالعلاج الروسي ممكن تصنعيه في إي بلد وحقق نتائج في أمريكا واليابان ومصر"، مبينا أن "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية لديها ضوابط باستيراد هذا الدواء واعتمدته جزءا من البروتوكولات العلاجية لمواجهة جائحة كورونا".