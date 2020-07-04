بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 04 تموز 2020
آخر الأخبار
مجلس النواب يدعو للإسراع بحسم منصب رئيس الوقف السني إصابة الفنانة الكردية أوارا كركوكي بفايروس كورونا من بينها العراق.. سويسرا تفرض قيود سفر على 29 دولة بسبب كورونا هزة أرضية بقوة 3،5 درجة على مقياس ريختر تضرب السليمانية الهاشمي: رؤساء الوزراء في العراق يمتلكون الحلول قبل تسنم المنصب ويعجزون عن تنفيذها بعد ذلك البديري: تخلّي الكتل السياسية الداعمة للكاظمي عنه يهدد بناء الدولة الإليزيه: استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب دعوات إلى مضاعفة الجهود للحد من انتشار كورونا بالعراق.. والصحة تحذر من موجة ثانية للفايروس حملة اسقاط الكاظمي انطلقت .. يحمل رايتها العامري ويتبعه المالكي الاملاح تهدد الثروة الزراعية والسمكية في البصرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 04 تموز 2020 09:42 ص

من بينها العراق.. سويسرا تفرض قيود سفر على 29 دولة بسبب كورونا

كورونا في سويسرا

أصدرت السلطات الصحية السويسرية، قائمة بـ"البلدان الأكثر خطورة" للإصابة بكورونا المستجد، تتضمن 29 دولة منها الولايات المتحدة والبرازيل وخمس دول عربية.

وأوضحت السلطات الصحية السويسرية، أنها اعتبارا من الاثنين 6 يوليو الجاري سوف تلزم المسافرين القادمين إلى سويسرا من هذه الدول بالحجر الصحي لمدة 10 أيام.

ووفقا لبيانات نشرتها الوحدة الدولية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، فإن "البلدان الأكثر خطورة"، تتضمّن صربيا وكوسوفو.

وأوضحت السلطات السويسرية أن هذا التصنيف يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اعتمدتها لمنع حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا بعد زيادة معدلات الإصابة الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن من ضمن أسباب التصنيف هو انتقال العدوى من المسافرين القادمين من الخارج، سواء من السويسريين الذين يسافرون إلى دول وصفتها بـ"عالية الخطورة" بالإصابات، ويجلبون الفيروس معهم حال عودتهم إلى سويسرا.

وشملت القائمة الأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروس وبوليفيا والبرازيل والرأس الأخضر وتشيلي وكولومبيا وجمهورية الدومنيكان وهندوراس والعراق وكوسوفو والكويت ومولدافيا وشمال مقدونيا وعمان وبنما وبيرو وروسيا والسعودية والسويد وصربيا وجنوب إفريقيا وجزر تركس وكايكوس والولايات المتحدة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

الإليزيه: استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب 03 تموز 2020 03:53 م

عاجل 1

عاجل..التحالف العربي يعترض ويدمر 4 مسيرات مفخخة لميليشيات الحوثي الإيرانية 03 تموز 2020 03:43 م

ميركل

ألمانيا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي .. وميركل تطلب دعم مجلس الولايات 03 تموز 2020 03:34 م

155-153609-setback-irans-nuclear-program-fire_700x400

"كاستيكس".. مسؤول رفع تدابير كورونا رئيسا للحكومة الفرنسية بعد استقالة إدوارد فيليب 03 تموز 2020 03:29 م

Doc-P-350608-637292731648775568

بعد فنزويلا... سفن إيرانية تستعد للانطلاق إلى لبنان محملة بالمحروقات 02 تموز 2020 02:57 م

مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي يصادق بالإجماع على قرار بشأن فيروس كورونا 02 تموز 2020 02:24 م

الحوثي

السعودية تعترض هجوما حوثيا "إيراني الصنع": سنقطع أيادي الإرهاب التى تستهدفنا 02 تموز 2020 02:00 م

e860f356-c2f1-4ceb-b095-2a5ea4791797

طهران تكشف عن وقوع انفجار في محطة نطنز النووية ..والخبراء يبدأون التحقيق 02 تموز 2020 11:39 ص

التعليقات