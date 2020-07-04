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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 تموز 2020 09:41 ص

السفير البريطاني: قلقون من دور الفصائل المسلحة بالعراق

حزب الله العراق
أكد السفير البريطاني لدى بغداد ستيفين هيكي، ان حكومة عبد المهدي لم تحاسب قتلة المتظاهرين، مبينا ان استمرار الصراع الأميركي الإيراني سيشكل كارثة على العراق.
وقال السفير البريطاني في تصريح متلفز ان " المملكة المتحدة ستنشئ جامعة في العراق إذا استقرت الأوضاع".
واضاف ان "العراق يفتقد  الى الاستقرار بسبب هجمات الفصائل المسلحة  وان استمرار الصراع الأميركي الإيراني سيشكل كارثة على العراق".

واوضح "السفير البريطاني نحن  قلقون من دور الفصائل المسلحة والعراق سيشهد تصعيدا عسكريا اذا استمرت هجماتها"..
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