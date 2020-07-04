العراق يقر العقار الروسي للاستخدام التجريبي للمصابين بكورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة ، سيف البدر، ، إقرار عقار أفيفافير الروسي للاستخدام تجريبيا للعراقيين المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19.



وقال البدر في تصريح صحفي ان : العراق أقر رسميا عقار/أفيفافير/ الروسي للاستخدام تجريبيا في علاج المصابين بفيروس كورونا في العراق، منوها إلى أن المُقر هو الاسم العلمي وليس التجاري.



واشار الى ان: العراق ليست لديه مشكلة توريد هذا العلاج سواء من داخل البلاد، وخارجها، من معمل حكومي أو أهلي، مبينا أن التفاصيل الخاصة بالتوريد عائدة لوزارة الصحة والبيئة.



وأكد، أن وزارة الصحة ترحب بأي جهة تورد العقار إلى العراق حسب الضوابط العالمية للدولة المعتمدة بالتصنيع، والمواد الأولية، ونجاح الاختبار.



وبين البدر، حتى الآن كما هو معلوم لا يوجد لقاح أو علاج لفيروس كورونا، في كل العالم حتى في روسيا هو علاج تجريبي.



وتابع إن ما يعلن في العالم من التوصل إلى علاجات ولقاحات، لازالت تجارب نتائجها متفاوتة من ضمنها روسيا التي حققت نتائج ايجابية حتى الآن بعقار أفيفافير الذي نصح للبدء بتجربته، وندرس النتائج ونأمل أن يثبت جدارته وفاعليته.