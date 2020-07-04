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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 تموز 2020 09:36 ص

نائب يقترح منح مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن أموال مهربة

عبد الأمير نجم المياحي

قدم مقرر لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي مقترحا لمنح نسبة تقدر بحوالي 5% لكل مليون دولار وما فوق، لمن يقوم بالإخبار عن أصحاب الأموال المهربة، أو حتى الشخص نفسه في حال اعترافه بوجود الأموال لديه، من غير محاسبته قانونياً.

وقال المياحي في تصريح صحفي إنه : سبق وأن تمت استضافة هيئة النزاهة وقسم متابعة الأموال المهربة واستراداد الأموال من قبل 2003 وبعدها، لكن الوضع الذي يمر به العراق من قبيل التظاهرات وانتشار وباء كورونا، حال دون متابعة هذا الملف بشكل دقيق في الفترة الراهنة.

وبشأن الخطة التي وضعتها هيئة النزاهة لاسترداد الأموال المهربة إلى خارج العراق، أوضح المياحي أنه وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها ستكون هناك متابعة دقيقة لإعادة هذه الأموال، ومتابعة الشخصيات التي وضعت يدها على هذه الأموال، وكذلك المجمدة في الخارج بالبنوك الدولية لاستردادها إلى العراق.

وأشار إلى وجود مقترح لتحديد نسبة معينة للمخبرين عن أصحاب الأموال تبلغ كحد أعلى 5%، وحد أدنى 2.5% أي حسب كمية الأموال، أما إذا كانت مليون دولار فما فوق، فتكون نسبته 5%، "وفي حال اعتراف الذي وضع يده على الأموال، فلن تتم محاسبته قانونياً".

 وعن الجهات المتهمة بتهريب الأموال إلى خارج العراق، قال إن "الأموال قبل 2003 كانت تهرب من قبل أشخاص تابعين للنظام السابق، وكانت تستثمر أكثرها للنفط مقابل الغذاء في التسعينيات، كما أن هناك أموال ً تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق بعد 2003 من قبل بعض الشخصيات المتنفذة".
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أخر تعديل: السبت، 04 تموز 2020 09:37 ص
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