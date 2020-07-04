بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 04 تموز 2020
آخر الأخبار
مجلس النواب يدعو للإسراع بحسم منصب رئيس الوقف السني إصابة الفنانة الكردية أوارا كركوكي بفايروس كورونا من بينها العراق.. سويسرا تفرض قيود سفر على 29 دولة بسبب كورونا هزة أرضية بقوة 3،5 درجة على مقياس ريختر تضرب السليمانية الهاشمي: رؤساء الوزراء في العراق يمتلكون الحلول قبل تسنم المنصب ويعجزون عن تنفيذها بعد ذلك البديري: تخلّي الكتل السياسية الداعمة للكاظمي عنه يهدد بناء الدولة الإليزيه: استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب دعوات إلى مضاعفة الجهود للحد من انتشار كورونا بالعراق.. والصحة تحذر من موجة ثانية للفايروس حملة اسقاط الكاظمي انطلقت .. يحمل رايتها العامري ويتبعه المالكي الاملاح تهدد الثروة الزراعية والسمكية في البصرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 04 تموز 2020 09:33 ص

مصر تدين استمرار التدخلات التركية في الأراضي العراقية

الخارجية المصرية
دانت وزارة الخارجية المصرية، استمرار الانتهاكات التركية للأراضي العراقية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان ، أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، إذ يتبدى من تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مرارا من كون تركيا مصدرا رئيسا من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى أن مصر تتضامن بشكل كامل مع العراق شعبا وحكومة في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية، وتدعو كافة الأطراف إلى احترام السيادة العراقية فعلًا وقولًا، والنأي به عن أي تجاذبات إقليمية ضارة تقوض من المصالح العليا للشعب العراقي الذي يستحق وطنا آمنا مزدهرا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
البخاتي

نائب : طلب استضافة الكاظمي فيه الكثير من الإجحاف 04 تموز 2020 10:37 ص

المالية النيابية

المالية النيابية تكشف حجم العجز لتسديد رواتب الموظفين 04 تموز 2020 10:28 ص

كورونا في العراق

نائبة : الصحة أخفقت في مواجهة أزمة كورونا 04 تموز 2020 10:26 ص

مجلس النواب

مجلس النواب يدعو للإسراع بحسم منصب رئيس الوقف السني 04 تموز 2020 10:24 ص

لجنة الامن النيابية

لجنة نيابية : لهذا السبب .. لم تتم استضافة الكاظمي ومساءلته 04 تموز 2020 10:24 ص

15-16

خشان : رئاسة البرلمان خرقت الدستور وضربت بالقانون عرض الحائط ! 04 تموز 2020 10:22 ص

وزارة الصحة العراقية

وزير الصحة: العراق حجز كميات من علاج كورونا 04 تموز 2020 09:44 ص

حزب الله العراق

السفير البريطاني: قلقون من دور الفصائل المسلحة بالعراق 04 تموز 2020 09:41 ص

التعليقات