مصر تدين استمرار التدخلات التركية في الأراضي العراقية

دانت وزارة الخارجية المصرية، استمرار الانتهاكات التركية للأراضي العراقية.



وأكدت الخارجية المصرية في بيان ، أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، إذ يتبدى من تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مرارا من كون تركيا مصدرا رئيسا من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة.



وأشارت إلى أن مصر تتضامن بشكل كامل مع العراق شعبا وحكومة في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية، وتدعو كافة الأطراف إلى احترام السيادة العراقية فعلًا وقولًا، والنأي به عن أي تجاذبات إقليمية ضارة تقوض من المصالح العليا للشعب العراقي الذي يستحق وطنا آمنا مزدهرا.