الهاشمي: كل رؤساء الوزراء يمتلكون الحلول قبل شغل المنصب ويعجزون عن تنفيذها بعد ذلك

قال الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، أن كل رؤساء الوزراء يمتلكون الحلول قبل تسنم المنصب ويعجزون عن تنفيذها بعد ذلك.

واضاف الهاشمي في تغريدة على حسابه في تويتر: "رئاسات الوزراء بعد 2005، يقسمون المشكلة الى مشكلتين؛ -مشكلة يعجزون عن حلها فهذه ليست عندهم بمشكلة لأنها لا تحل، ومشكلة لها حل لكنهم يختارون من الحلول أسوأها، وهذه هي المشكلة الحقيقية.

واضاف ان "المشكلة الأكبر؛ كلهم يمتلكون الحلول قبل تسنم المنصب وعند تسنمهم المنصب يعجزون عن تنفيذها.